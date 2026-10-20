Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с госсекретарем МИД Хорватии Франом Матушичем сотрудничество в сфере разминирования, расширение деловых связей и взаимодействие в энергетике, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили стратегическое партнерство двух стран, перспективы двустороннего сотрудничества и важность взаимных визитов на высоком уровне и регулярных политических консультаций. Отдельное внимание уделили увеличению товарооборота и взаимных инвестиций, а также сотрудничеству в сферах традиционной и альтернативной энергетики, цифрового развития, туризма и сельского хозяйства.

Стороны также подчеркнули стратегическую роль Азербайджана и важность использования возможностей Среднего коридора, а также взаимной поддержки на международных и региональных площадках.

Участники встречи высоко оценили обмен опытом и сотрудничество между ANAMA (Агентство Азербайджанской Республики по разминированию) и специализированными хорватскими компаниями в сфере разминирования. Хорватская сторона сообщила, что в марте этого года разминирование в стране было завершено, и выразила готовность оказать Азербайджану любую поддержку в этом направлении.

Баку также предложил Матушичу привлечь хорватский бизнес к проектам в Азербайджане, в том числе в свободной экономической зоне Алят и Бакинском международном морском порту, а также к восстановлению освобожденных территорий.

Байрамов проинформировал хорватскую сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период и азербайджано-армянском мирном процессе. Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам региональной безопасности.

В тот же день прошел очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Хорватии. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, хорватскую – Франо Матушич.