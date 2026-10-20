Иран не намерен вывозить обогащенные ядерные материалы за пределы страны, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи на встрече с командующим пакистанской армией Асимом Муниром.

По словам Резаи, эти материалы останутся на территории Ирана, поскольку считаются национальным достоянием и важным ресурсом для использования внутри страны.

«Иранский народ и официальные лица страны пришли к единой позиции о невозможности проведения переговоров до тех пор, пока США не создадут атмосферу доверия», – заявил он.

Секретарь добавил, что начало процесса восстановления доверия зависит от выполнения условий, выдвинутых Тегераном.

В свою очередь, Мунир затронул вопрос открытия границы между двумя странами.