США аннулировали более 300 тысяч виз с начала второго президентского срока Дональда Трампа, в том числе не менее 4 тысяч – за участие в «родильном туризме», сообщает The New York Post со ссылкой на чиновника в Госдепартаменте.

Представитель ведомства Томми Пиготт заявил, что визы отзывали в качестве «наказания за преступную деятельность, угрозы общественной безопасности или нарушения иммиграционного законодательства, такие как мошенничество или предоставление ложной информации».

Он отметил, при администрации Трампа число аннулированных виз достигло рекордного уровня – более 300 тысяч.

Пиготт также сообщил, что не менее 4 тысяч виз отозвали у иностранных граждан, которые «занимаются или содействовали родильному туризму».

В прошлом месяце Госдепартамент подтвердил, что с января 2025 года аннулировал до 250 тысяч водительских удостоверений.