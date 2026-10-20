МИД Азербайджана обратился к гражданам в связи с широким распространением беспорядков, случаев насилия и гражданского неповиновения во Франции.

«Гражданам рекомендуется воздержаться от поездок во Францию без крайней необходимости, а тем, кто планирует поездку, – проявлять повышенную осторожность», – говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, азербайджанцев, находящихся во Франции, призвали соблюдать меры безопасности, избегать мест массового скопления людей и регулярно следить за официальной информацией.