Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что будущее XXI века во многом будет зависеть от событий в Южной Азии, подчеркнув растущее влияние Индии на мировую политику. Об этом сообщает Hindustan Times.

«Если задуматься об истории XXI века, то она пишется в этом регионе. И пишется прямо сейчас. Однажды кто-нибудь напишет книгу об истории XXI века. И там будет глава о других регионах мира. XXI век будет определяться тем, что произойдет в этом регионе – как в лучшую, так и в худшую сторону», – заявил Рубио, выступая на мероприятии в Мумбаи, посвященном 250-летию независимости США.

Госсекретарь назвал Индию мощной и влиятельной страной и подчеркнул, что отношения между Вашингтоном и Нью-Дели будут играть важную роль в определении хода XXI века.