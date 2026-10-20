Семьи пропавших без вести во время первой Карабахской войны провели акцию у Европарламента в Брюсселе, призвав помочь установить судьбу тысяч азербайджанцев, о которых нет известий уже более 30 лет. Об этом сообщает Report.

Акцию организовало Общественное объединение «Семьи пропавших без вести Карабаха» (Qarabağ İtkin Ailələri).

Участники представили фотографии пропавших без вести, символические письма от их имени и личные вещи, которые передали организаторам родственники.

«В результате оккупации азербайджанских территорий Арменией пропали без вести 4 010 азербайджанцев. Среди них — не только военнослужащие, но и мирные жители, в том числе 71 ребенок, 288 женщин и 398 пожилых людей. За каждой цифрой стоит человеческая жизнь и вопрос, остающийся без ответа», – говорилось в тексте, который одна из участниц зачитала, чтобы рассказать о проблеме жителям и гостям Брюсселя.

Несмотря на продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, судьба многих людей, пропавших без вести в начале 1990-х годов, до сих пор остается неизвестной.

По данным, озвученным на акции, на освобожденных территориях Азербайджана обнаружили 32 места массовых захоронений. Предварительные экспертизы позволили установить личности 328 пропавших без вести. Останки 273 из них передали семьям для погребения, положив конец многолетнему ожиданию родных.

Участники акции призвали Армению предоставить архивные материалы, в том числе сведения о местах массовых захоронений и дальнейшей судьбе пропавших без вести.