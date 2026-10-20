Украина готова рассмотреть альтернативные варианты гарантий безопасности вместо вступления в НАТО, но они должны обладать такой же юридической силой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам Зеленского, оптимальная система гарантий безопасности для Украины должна включать три элемента — Вооруженные силы страны, членство в Европейском союзе и участие в НАТО.

«Наша армия является реальной гарантией безопасности и благодаря своему опыту и высокому профессионализму личного состава может усилить европейские силы. Членство в НАТО обеспечивает стране участие в едином оборонительном альянсе и юридические гарантии государства-союзника», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что вступление Украины в ЕС зависит от европейских стран, тогда как вопрос членства в НАТО требует согласия как Европы, так и США.

Если вступление в альянс не рассматривается, Киев готов обсуждать другие механизмы обеспечения безопасности при условии, что они будут равноценны членству в НАТО с юридической точки зрения.

«Если не НАТО, то что предлагается взамен? Мы готовы обсуждать эквивалентные гарантии, даже под другим названием, при условии, что они будут иметь такую же юридическую силу», — заявил президент Украины.

По его словам, Киев заинтересован в получении гарантий безопасности, которые будут реально действовать на практике.