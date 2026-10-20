Уголовное дело в отношении российского рэпера азербайджанского происхождения Наваи Бакирова (Navai) прекращено в Казахстане. Артиста выдворили из страны, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

Бакирова задержали 13 октября на пункте пропуска «Кордай» при въезде из Кыргызстана. При досмотре автомобиля обнаружили наркотическое вещество.

Дело прекратили по нереабилитирующим основаниям с учетом впервые совершенного правонарушения и деятельного раскаяния артиста. Решение утвердил надзорный орган.

10:21 Рэпер Navai (Наваи Бакиров), арестованный в Казахстане по подозрению в попытке контрабанды наркотиков, рассчитывает на благоприятный исход дела. Его адвокат Рена Керимова заявила, что у артиста есть перспективы выйти на свободу в ближайшее время.

По словам защитницы, она посетила музыканта 19 октября. Его состояние стабильное, он сохраняет хорошее настроение, читает книги и пишет стихи в СИЗО.

Керимова также прокомментировала обстоятельства его задержания. По её словам, в автомобиле находились и другие люди, однако Navai решил взять вину на себя.

«Мог любой взять на себя, но Navai посчитал, что лучше так. Моё субъективное мнение — я тоже считаю, что он невиновен. Но признавать вину или нет — это прерогатива самого Navai», — отметила адвокат.

Она добавила, что рэпер не намерен публично раскрывать подробности своей защиты, чтобы не осложнять своё положение в ходе расследования.

Напомним, Navai задержали в ночь с 13 на 14 октября на пограничном пункте «Кордай» в Казахстане. При проверке автомобиля полицейские обнаружили наркотическое вещество. Артиста подозревают в покушении на контрабанду наркотиков.

15 октября суд отправил Бакирова под стражу на два месяца. После его задержания в Астане отменили запланированный концерт рэпера.