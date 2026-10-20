В четырех районах Киева возникли перебои с электричеством после российского удара по энергообъекту в Шевченковском районе, а движение электротранспорта на ряде улиц и у двух станций метро временно остановили. Об этом сообщает РБК-Украина.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко отметил, что около 18:00 в Шевченковском районе Киева зафиксировали попадание в один из энергообъектов.

«Экстренные службы направляются на место», – уточнил он.

Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме «Киевпасстранс» временно приостановил движение электротранспорта на улице Дегтяревской, улице Даниила Щербаковского, бульваре Тараса Шевченко, улице Якуба Коласа, Севастопольской площади, площади Валерия Марченко, а также в районе станций метро «Лукьяновская» и «Шулявская».

О возобновлении движения и изменениях в работе общественного транспорта сообщат дополнительно.

По данным ДТЭК, из-за удара по энергообъектам частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы столицы.

«Энергетики уже работают, чтобы как можно скорее вернуть свет», – сообщили в компании.

В «Укрэнерго» заявили, что после завершения воздушной тревоги специалисты приступили к оценке последствий атаки и аварийно-восстановительным работам.