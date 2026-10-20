Российские поставки дизельного топлива возвращаются на привычные рынки Турции и Бразилии после отмены экспортного запрета, сообщает Reuters.

По данным Kpler и LSEG, в последние дни как минимум два танкера с российским дизелем указали Турцию и Бразилию в качестве пунктов назначения.

Танкер Leruo вышел из российского балтийского порта Приморск 16 октября и теперь следует в Манаус, Бразилия. До этого, 14 октября, из Приморска отправился танкер Dolunay с грузом дизельного топлива. Его пункт назначения – Аланья в Турции.

Согласно данным Kpler, в этом году Турция получила около 34% российского дизеля – примерно 95 тысяч баррелей в сутки. На долю Бразилии пришлось 24%, или около 66 тысяч баррелей в сутки.