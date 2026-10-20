Великобритания направит истребители Typhoon для защиты городов и важнейшей инфраструктуры Саудовской Аравии от ударов йеменской «Ансар Аллах», но наносить удары по самим хуситам британские военные не будут, сообщило Минобороны страны.

«Великобритания будет проводить миссии по противовоздушной обороне с участием истребителей королевских ВВС Typhoon, чтобы помочь в защите саудовских городов и важнейшей инфраструктуры страны от воздушных ударов», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Истребители будут выполнять исключительно оборонительные задачи. Кроме того, Лондон предоставит военно-транспортный самолет Airbus A400M для перевозки военных грузов в Саудовской Аравии.