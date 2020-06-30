Заслуженный артист Азербайджана, участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде до сих пор находится в отделении реанимации таможенного госпиталя из-за коронавируса. В состоянии артиста уже наблюдаются небольшие изменения в лучшую сторону, врачи делают все возможное для выздоровления. Друзья и коллеги Бахрама Багирзаде переживают за артиста и желают ему скорейшего выздоровления.

Народный артист Азербайджана, член легендарной команды КВН «Парни из Баку» Мурад Дадашов в разговоре с «Москва-Баку» выразил слова поддержки Бахраму Багирзаде и пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Беда, которая случилась с моим другом Бахрамом Багирзаде – это огромное горе для всего Азербайджана. Я ежедневно слежу за новостями о состоянии здоровья Бахрама, общаюсь с его семьей, и я очень рад, что его состояние медленно улучшается. Я много лет знаю Бахрама и не сомневаюсь, что он победит в этой борьбе с коронавирусом.

Меня с Бахрамом связывают много лет дружбы, совместной работы, творческих проектов, и я могу с полной уверенностью сказать, что он внес грандиозный, колоссальный вклад в развитие страны. Сколько смеха, хорошего настроения он подарил зрителям, когда играл в КВН, сколько творческой работы он проводит сейчас в Баку. Любая встреча с Бахрамом – это невероятный праздник, насколько он жизнерадостный человек, который любит жизнь.

Весь Азербайджан молится за Бахрама Багирзаде, все его близкие уверены, что все будет хорошо. Мы сейчас ничем не можем ему помочь, но я верю, что наши добрые мысли и молитвы будут иметь огромную силу в поддержку Бахрама. Такой светлый, добрый, талантливый человек как Бахрам Багирзаде не может не справится!», — сказал Мурад Дадашов.

Minval.az