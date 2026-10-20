В Америке существуют два типа сторонников идеи американской исключительности. Одни убеждены, что США представляют собой уникальную силу добра в мире. Другие, напротив, возлагают на Америку ответственность за все мировые беды. Объединяет их отсутствие интереса к тому, что думают и делают люди за пределами Соединённых Штатов. В обеих версиях — позитивной и негативной — только Америка выступает самостоятельным действующим лицом мировой политики. Об этом пишет Financial Times.

Позитивная версия американской исключительности была серьёзно дискредитирована войнами, которые Вашингтон развязал по собственному выбору в Ираке, Афганистане и других странах. Поэтому влияние сторонников негативной исключительности стало расти. Их давние ожидания победы России над Украиной теперь начинают казаться осуществимыми.

Хотя президент Дональд Трамп не принадлежит ни к одной из этих школ, его решение прекратить остатки американской поддержки Украины делает его предвестником торжества сторонников негативной исключительности.

Те, кто приветствует его разворот в сторону России, представляют как правое движение MAGA, так и левый лагерь, представителей которого раньше называли «танкистами» (tankies) — сторонниками авторитарного коммунизма, оправдывавшими применение советской военной силы.

Во времена холодной войны американские «танкисты» рассматривали Советский Союз как антиимпериалистический оплот против Америки, которую считали государством, действующим вопреки международным нормам. Сегодня они, подобно Такеру Карлсону на правом фланге, стремятся объяснить действия Владимира Путина.

Главным интеллектуальным авторитетом этого лагеря является Джон Миршаймер — один из ведущих представителей школы «наступательного реализма» в международных отношениях.

Согласно его концепции, великие державы стремятся доминировать в своих регионах: в случае Путина речь идёт о пространстве бывшего Советского Союза, а в случае США — о Западном полушарии.

Внутренняя политика при этом не имеет значения. Великие державы действуют схожим образом просто потому, что обладают соответствующей мощью. Попытки одной державы вмешиваться в сферу влияния другой создают угрозу глобального конфликта.

Следуя этой логике, Соединённые Штаты, поддерживая сегодня Украину, действуют столь же безрассудно, как Советский Союз, разместивший ядерные ракеты на Кубе в 1962 году.

Миршаймер заслуживает внимания, поскольку придаёт академическую респектабельность аргументам тех, кто обвиняет Запад в развязывании кровопролитной российской захватнической войны.

Большинство американцев не одобряют войну России против Украины. Однако их неприятие носит преимущественно пассивный характер.

В то же время активность сторонников Путина — как в окружении Трампа, так и на левом фланге — обеспечивает им влияние, значительно превосходящее их численность.

В момент, когда США фактически встали на сторону автократического государства, стремящегося уничтожить суверенного соседа, интеллектуальное прикрытие, которое предоставляют эти сторонники, приобретает особую ценность.

Однако их безразличие к взглядам и интересам людей за пределами США свидетельствует о не меньшем непонимании мира, чем идея Джорджа Буша — младшего распространять демократию силой оружия.

Столь же неубедительны и их способности прогнозировать события.

За неделю до российского вторжения в 2022 году Миршаймер утверждал, что Путин не совершит столь опрометчивого шага. Однако уже через несколько дней после начала войны он изменил свою позицию, заявив, что Запад не оставил российскому президенту иного выбора.

С тех пор Миршаймер постоянно предсказывает скорый крах Украины.

Подобные тезисы практически дословно воспроизводятся на обоих полюсах американского политического спектра. Такер Карлсон, к примеру, регулярно берёт интервью у Миршаймера.

Центральное место среди этих аргументов занимает утверждение, будто США спровоцировали войну Путина, продвигая границы НАТО к российским рубежам.

Однако в действительности выбор момента для российского вторжения имел мало общего с НАТО. После опрометчивого обещания Джорджа Буша — младшего в 2008 году предоставить Украине возможность в будущем вступить в альянс НАТО фактически систематически игнорировала её заявку на членство.

Более того, НАТО не фигурировала среди причин, которыми Путин обосновывал своё вторжение в 2022 году. Тогда он заявлял о необходимости «денацификации» и «демилитаризации» Украины, а также защиты её русскоязычного населения.

Путин ясно дал понять, что рассматривает Украину как часть российского цивилизационного пространства.

Джордж Оруэлл наверняка оценил бы утверждение о том, что Запад воюет с Россией «до последнего украинца». Подобная формулировка предполагает, будто украинцы вообще не обладают собственной волей и способностью самостоятельно принимать решения.

Таким образом, подобная интерпретация практически ничего не объясняет.

Даже единственный прогноз Миршаймера, который на первый взгляд можно считать прозорливым, при более внимательном рассмотрении оказывается не столь убедительным.

В 2015 году он предупреждал, что Запад ведёт Украину по обманчиво привлекательному пути, который в конечном счёте обернётся катастрофой.

Однако к тому моменту Украина уже оказалась в жерновах конфликта.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и направила в Донбасс многочисленных «добровольцев».

Это произошло вскоре после отстранения от власти пророссийского президента Украины Виктора Януковича, который, вопреки позиции парламента, отказался от соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Другой критик НАТО, Ноам Хомский, повторил российскую трактовку бегства Януковича, назвав произошедшее «государственным переворотом».

Однако Янукович бежал потому, что утратил поддержку страны.

Американские защитники Путина также любят ссылаться на Джорджа Кеннана и Генри Киссинджера, которые в своё время предостерегали НАТО от расширения.

Однако Кеннан, считающийся основоположником американской стратегии сдерживания в годы холодной войны, с самого начала выступал против НАТО. Поэтому нет ничего удивительного в том, что спустя десятилетия он возражал и против принятия новых членов.

Киссинджер, в свою очередь, на протяжении многих лет предостерегал от вступления Украины в НАТО, но в 2023 году неожиданно поддержал её стремление присоединиться к альянсу.

Как бы то ни было, Киссинджер, ставший одним из наиболее ярких символов американского вмешательства в дела других государств по всему миру, выглядит довольно странным авторитетом для сторонников подобных аргументов.

Нынешнее содействие Трампа кровопролитию, развязанному агрессором, следует рассматривать как жестокую и безрассудную политику.

Российский медведь и американский орёл движутся навстречу друг другу, словно две половины клещей, сжимающих европейскую безопасность.

Однако даже неприкрытая силовая политика стремится облачиться в идеологические одежды.

И, как выясняется, даже изъедённое молью одеяние способно прослужить на удивление долго.