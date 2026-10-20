На фоне резких выпадов отдельных турецких политиков и СМИ в адрес Азербайджана показательной оказалась позиция Ирана по вопросу школьной формы.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что азербайджанский народ обладает достаточной мудростью, чтобы самостоятельно отстаивать свои религиозные убеждения и доносить свою позицию до правительства с учетом национальных интересов.

Он подчеркнул, что братские отношения, дружба и добрососедство между Тегераном и Баку создают условия для решения возникающих вопросов в атмосфере взаимопонимания, уважения к религиозным ценностям и правам граждан.

Примечательно, что азербайджанское общество услышало от Ирана именно тот сдержанный и уважительный подход, которого вправе было ожидать от ближайшего союзника – Турции.

Возникает парадоксальная ситуация. Иран является исламской республикой, тогда как Турция по Конституции – светское государство. Однако именно из турецких политических кругов и медиапространства звучат наиболее резкие обвинения в адрес Баку, словно речь идет о государстве, обязанном согласовывать свои внутренние решения с Анкарой.

При этом Тегеран, несмотря на упоминание религиозных ценностей, предпочел язык диалога и взаимопонимания, а не угроз и публичного давления.

Позиция иранского МИД также показывает, что вопрос единой школьной формы вполне может обсуждаться без обвинений Азербайджана в борьбе против ислама. Тем более что речь идет о правилах светской системы образования, а не об ограничении религиозных убеждений граждан.

Именно такого уважения к суверенным решениям Баку хотелось бы видеть прежде всего со стороны страны, которую мы привыкли называть братской.

