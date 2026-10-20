Отношения между Турцией и Азербайджаном переживают беспрецедентное напряжение. Даже во время попытки госпереворота в Азербайджане в 1995 году ситуация не была настолько сложной, пишет ветеран турецкой политической журналистики Мурат Йеткин в издании Yetkin Report.

Автор отмечает, что Азербайджан и другие тюркские государства не намерены признавать за Турцией роль «старшего брата» и позволять Анкаре диктовать им решения, особенно во внешней политике, вопросах религии и образа жизни.

Йеткин сомневается, что этот сигнал услышало окружение Эрдогана, представители которого, по его выражению, ведут себя так, словно каждый из них сам является Эрдоганом.

По оценке журналиста, турецкий президент получил предупреждение о недопустимости вмешательства в дела других государств. Особенно это касается стран тюркского мира, обеспокоенных распространением радикальных исламистских движений.

При этом автор подчёркивает, что азербайджано-турецкие отношения слишком важны, чтобы разрушаться из-за разногласий вокруг Израиля или школьной формы.