Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал свержение «иранского режима» главной задачей страны, заявив, что даже ослабленный Тегеран попытается восстановить ядерную программу.

«Мы должны завершить устранение иранского режима – это главная цель», – сказал премьер на открытии учебного года в университете Тель-Хай.

По его словам, Исламская Республика «представляет угрозу, даже если она ранена».

Он добавил, что пока «иранский режим» остается у власти, он будет пытаться возобновить деятельность, направленную на создание ядерного оружия и восстановление «оси» союзников. Нетаньяху утверждает, что свержение власти в Иране позволит устранить и угрозу со стороны ливанской «Хезболлы».

