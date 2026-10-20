Цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили $1063 за 1000 кубометров на фоне войны на Ближнем Востоке и перебоев с поставками сжиженного газа, сообщает The Moscow Times.

В последний раз газ стоил столько в декабре 2022 года, однако тогда цены быстро пошли вниз после того, как в августе, на пике энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины, они превышали $3,6 тыс. за 1 000 кубометров.

После трех лет относительной стабильности новый скачок цен спровоцировала война на Ближнем Востоке. Хотя газ пока стоит в несколько раз дешевле, чем на пике кризиса 2022 года, с февраля 2026-го цены выросли втрое.

Перекрытие Ормузского пролива привело к прекращению поставок катарского СПГ и обострило конкуренцию между Европой и Азией за американский газ. В Азии цены также поднялись до уровней 2022 года.

Дополнительным фактором стала низкая заполненность газовых хранилищ в Евросоюзе. Сейчас они заполнены на 74,6% – это ниже показателей на ту же дату не только в 2022 году, но и в любой год с 2009-го, когда начали собирать соответствующие данные.

Впрочем, потребность Европы в газе уже не так велика, как раньше. Развитие солнечной и ветровой энергетики, систем хранения энергии и снижение энергоемкости промышленности сократили спрос на газ и его влияние на стоимость электричества.

Как отмечает Bloomberg, мягкая погода в октябре сдерживает спрос и позволяет европейским энергетическим компаниям пополнять запасы быстрее, чем обычно в это время года.

Кроме того, в последние недели увеличился вывоз СПГ из Персидского залива. Однако объемы поставок по-прежнему значительно уступают довоенным показателям: до начала конфликта на регион приходилось около 20% мировых поставок сжиженного газа.