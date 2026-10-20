Представители России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана подготовили доклад о возможных последствиях приостановления действия Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в отношении Армении. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Документ содержит анализ шагов Еревана по вступлению в Евросоюз, а также оценку совместимости правовых режимов ЕАЭС и ЕС. В частности, в нем рассматриваются обязательства Армении в рамках евразийского объединения и требования, связанные с возможным вступлением в ЕС.

Авторы доклада также изучили правовые механизмы предотвращения рисков, связанных с европейской интеграцией Армении, и оценили возможные последствия приостановления ее членства в ЕАЭС.

Как отмечается в документе, шаги Еревана по сближению с Евросоюзом вызывают вопросы относительно дальнейшего статуса республики в объединении. В частности, внедрение европейских стандартов может создать угрозу единству таможенного пространства ЕАЭС.

В докладе отмечается, что совокупный товарооборот Армении с государствами ЕАЭС упадет на 55,6% в случае приостановки ее членства в этой организации. Армению в случае приостановки членства в ЕАЭС также ждет более чем двукратное сокращение товарооборота со странами объединения, на которые в настоящее время приходится 37,8% торговли республики, в том числе 38% экспорта и 37,7% импорта.

Приостановка членства Армении в ЕАЭС приведет к падению ее ВВП на 15,6%.

Согласно докладу, в случае выхода Армении из ЕАЭС ежегодные расходы страны на импорт газа могут увеличиться на 69%, до 657,5 млн долларов.

Также отмечается, что объем денежных переводов из России в Армению в случае приостановки ее членства в Евразийском экономическом союзе (ЕЭАС) сократится более чем вдвое — до $1,8 млрд по сравнению с $3,88 млрд за 2025 год.

Доклад подготовлен во исполнение совместного заявления президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая 2026 года. Его планируется передать президентам Владимиру Путину, Александру Лукашенко, Касым-Жомарту Токаеву, Садыру Жапарову и премьер-министру Армении Николу Пашиняну.