Сербия не намерена присоединяться к санкциям против России, заявил президент страны Александр Вучич.

«Эта позиция страны является важным сигналом для ЕС и мира», – сказал Вучич в интервью российской журналистке Ксении Собчак.

Говоря об урегулировании российско-украинского конфликта, президент Сербии выразил мнение, что в итоге за стол переговоров сядут президенты России и Украины.

«Несмотря на то, что думают люди, Залужный, Федоров или кто-то третий легко победит Зеленского (на выборах — ред.), я в это не верю. Я думаю, что за стол сядут именно Путин и Зеленский. Но у кого-то из них в тот момент будет значительное преимущество», – отметил он.

При этом Вучич не уточнил, у кого из двух лидеров будет преимущество на переговорах.



