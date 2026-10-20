Компания BP завершила установку четырех морских свай в рамках проекта «Шахдениз Компрессия» – крупнейших по диаметру из всех, которые компания когда-либо устанавливала в Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы по установке четырех трубчатых свай завершились в последние недели. Они станут основой опорного блока платформы. Сваи доставили в море и установили с помощью подводного строительного судна «Ханкенди», сообщили в BP.

Длина каждой сваи составляет около 70 метров, диаметр – 2,74 метра, а вес – 292 тонны. Это сваи самого большого диаметра, которые BP когда-либо устанавливала в Каспийском море. Чтобы сваи сохраняли устойчивость и вертикальное положение во время установки, использовали специально изготовленную подводную опорную плиту весом 188 тонн.

Кроме того, в ходе этих работ BP впервые в своих региональных операциях применила технологию свайных заглушек.