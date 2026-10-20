Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут 21 октября посетить Санкт-Петербург с целью проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, поездка может состояться после встречи Уиткоффа с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом в Норвегии. Кушнер участвует в этих переговорах дистанционно.

Одной из тем возможной встречи с Путиным может стать освобождение гражданина США, который длительное время находится под стражей в России. Как пишет NYT, американская сторона рассчитывает добиться прогресса в этом вопросе в ходе дальнейших переговоров с Москвой.

При этом личное участие Кушнера в поездке в Санкт-Петербург пока не подтверждено. Ранее сообщалось, что из-за болезни он не сможет приехать на встречу в Осло.