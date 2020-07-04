В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, северо-восточный ветер.

На Абшеронском полуострове ночью 20-24, днем 32-37, в Баку ночью 22-24, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-65, днем 35-40 процентов.

В регионах завтра преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозовые дожди, град. Ветер восточный.

Ночью 20-25, днем 33-38, в горах ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла

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