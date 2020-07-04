За прошедшие сутки в России зафиксировано 6632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За сутки умерли 168 человек, общее число смертей от инфекции с начала эпидемии составило таким образом 10 027.

Число заболевших, по данным штаба, в России на утро 4 июля составляет 674 515 человек. Выздоровели за сутки 8986 человек, всего с начала эпидемии — 446 879 человек.

Днем ранее суточный прирост заболевших составлял, по официальным данным, 6718 человек.

Minval.az