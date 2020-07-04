В мире выявлено более 11 млн случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По последним данным, в мире зафиксировано 11 031 905 случаев COVID-19, из них 523 777 — с летальным исходом. Выздоровели 5 816 375 человек.

Minval.az