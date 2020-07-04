В мире выявлено более 11 млн случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает университет Джонса Хопкинса.
По последним данным, в мире зафиксировано 11 031 905 случаев COVID-19, из них 523 777 — с летальным исходом. Выздоровели 5 816 375 человек.
В мире выявлено более 11 млн случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает университет Джонса Хопкинса.
По последним данным, в мире зафиксировано 11 031 905 случаев COVID-19, из них 523 777 — с летальным исходом. Выздоровели 5 816 375 человек.
Дата: 2020/07/04 10:14
Раздел: Новость
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