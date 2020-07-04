Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций с председателем палаты представителей Ливии Акилой Салехом заявил о готовности российских компаний активизировать работу в Ливии по мере нормализации ситуации в этой стране, сообщает в пятницу МИД России.

«При рассмотрении комплекса вопросов российско-ливийских отношений Лавров сообщил о возобновлении работы посольства России в Ливии, которое будет временно базироваться в Тунисе, и подтвердил готовность российских экономоператоров активизировать свою деятельность в Ливии по мере нормализации обстановки», — говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, на переговорах с российской стороны «была акцентирована важность безотлагательного прекращения боевых действий и запуска инклюзивного диалога с участием всех ведущих ливийских политсил и общественных движений», — отметили на Смоленской площади.

Minval.az