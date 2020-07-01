Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на видеоконференции с членами правительства поручил в двухдневный срок представить ему предложения по введению жесткого карантина по стране. По его словам, с 11 мая (день снятия карантина) число заболевших COVID-19 увеличилось в семь раз.

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте – мае текущего года», – сказал он.

Рост количества заболевших, по словам Токаева, связан с недостатками в работе ряда госорганов и местных властей, которые не подготовились к «эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения». Он раскритиковал межведомственную комиссию и Минздрав и объявил замечания акимам Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей.

Токаев также поручил мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы, отказаться от ненужных трат и направить эти деньги на борьбу с эпидемией, а также на 50% увеличить количество инфекционных коек для подготовки ко второй волне пандемии. Регионам поручено использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины.

Президент Казахстана призвал правительство готовиться к длительной пандемии коронавируса. В этой связи он поручил разработать национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу.

С 20–21 июня власти Казахстана уже объявили о возвращении некоторых карантинных мер: на выходные были закрыты торговые центры и рынки, парки и скверы, ограничено движение общественного транспорта и выход на улицу людей старше 65 лет. Это связано с резким ростом числа заболевших после того, как недавно карантин был ослаблен.

Minval.az