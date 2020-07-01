Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала РБК о методе трех «Т», с помощью которого с коронавирусом борются в Казахстане. Речь идет трафике, тестинге и трейсинге.

Под трафиком подразумевается закрытие границ страны. Под тестингом – масштабное тестирование граждан на коронавирус. Под трейсингом – отслеживание контактов с заразившимися для разрыва цепочки. «Эту стратегию мы научились реализовывать, поэтому должны отреагировать на вспышку в Казахстане», — отметила Попович.

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберт Альтштейн подчеркнул, что в Казахстане не ждут вспышек коронавируса. Происходящее в сфере эпидемобстановки никак не отразится на ситуации в России. Но само по себе ужесточение карантинных мер Москва приветствует.

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