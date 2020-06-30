Есть мнения о том, чтобы продлить режим особого карантина еще на 2 недели. Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что такая практика используется во многих странах, что вызвано с общей нестабильной ситуацией в мире, с масштабами вспышек распространения вируса.

По его словам, «азербайджанское государство помимо карабахской войны находится в состоянии войны с коронавирусом» (цитата по АПА).

Он добавил, что каждый должен внести свой вклад в победу в войне с коронавирусом.

Minval.az