Внутренние правила Интерпола не позволяют международной организации рассмотреть запрос судебных властей Ирана на розыск президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в штаб-квартире организации в Лионе.

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«В соответствии со статьей 3 конституции Интерпола, «организации строго запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера». Поэтому когда и если такие запросы будут направлены в генеральный секретариат, в соответствии с положениями нашей конституции и правилами, Интерпол не будет рассматривать запросы такого рода», — цитирует РИА Новости заявление штаб-квартиры организации.

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