Судебные власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и еще более 30 лиц, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство 3 января командующего иранским спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани, сообщает агентство Associated press (AP).

По словам прокурора Тегерана Али Мехра, Трамп и остальные лица обвиняются в «убийстве и терроризме». Но прокурор не уточнил, кого кроме Трампа, хотел бы арестовать Иран.

Он подчеркнул, что Иран намерен добиваться справедливости даже после того, как Трамп покинет пост президента.

Мехр отметил, что Иран попросил Интерпол выдать «красное уведомление» — высшего приоритета — для задержания Трампа и прочих лиц, обвиняемых в убийстве Сулеймани.

Однако, уточняет AP, в Интерполе пока никак не прокомментировали запрос иранских властей.

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