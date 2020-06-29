Штрафы за неиспользование средств индивидуальной защиты в период действия противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов увеличены в два раза. Соответствующее решение принято на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения поправок в Кодекс об административных проступках.

Согласно поправке, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушения этих требований, физических лиц будут штрафовать не на 50 манатов, а на 100, должностных – на 200 манатов, юридические – 400 манатов.

В настоящее врем за повторное отсутствие масок до окончания карантинного режима лицо, ранее получившее административное наказание, будет оштрафовано на 100 манатов, должностные – на 200 манатов, юридические – на 400 манатов. За повторное нарушение физических лиц будут штрафовать в размере 200 манатов, должностных– 400 манатов, юридических – 800 манатов.

Кроме того, увеличиваются штрафы за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Физических лиц, нарушивших условия карантина, будут штрафовать на сумму от 200 до 400 манатов (вместо нынешних 100-200 манатов). Должностных лиц предлагается штрафовать не на 1500-2000 манатов, а на сумму от 3000 до 4000 манатов.

Minval.az