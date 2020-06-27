Продюсеры сериала «Симпсоны» заявили, что теперь белые актеры не будут озвучивать персонажей с другим цветом кожи, сообщает Variety. При этом чуть ранее актер Майк Хенри заявил в Twitter, что больше не будет озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в «Гриффинах», отмечает издание.

«Мы двигаемся вперед, и в «Симпсонах» белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей»,— говорится в заявлении.

Издание отмечает, что «Симпсоны» ранее неоднократно критиковались на расовой почве, в частности из-за индийского персонажа Апу. Зрители жаловались, что он является карикатурой на мигрантов, и в этом персонаже собрано много негативных стереотипов. Актер Хэнк Азария, который озвучивал Апу, в январе заявил, что больше не будет заниматься его озвучкой.

Напомним, 9 июня фильм «Унесенные ветром» удалили из каталога HBO Max на фоне протестов против полицейского произвола и расизма, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Перед этим сценарист Джон Ридли, получивший «Оскар» за сценарий к фильму «12 лет рабства», призвал убрать «Унесенных ветром» из библиотеки стримингового сервиса, поскольку картина распространяет «самые болезненные стереотипы о цветных жителях страны». Позднее картину вернули на сайт с комментарием.

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