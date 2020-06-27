Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами кратковременные дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 25-28, в Баку — ночью 19-21, днем 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем — 45-55%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 21-22 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе — 23-24 градуса тепла.

28 июня в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных северных и западных районах ливни, град. Днем в большинстве районов будет без осадков, будет дуть порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 30-35, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Minval.az