За минувшие сутки с пропускных карантинных постов в Азербайджане были возвращены 750 автомобилей, 500 из которых направлялись в районы, 250 — в столицу, сообщает пресс-служба Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП).

За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00.00 часов 26.06.2020 до 00.00 часов 27.06.2020 1768 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по ст. 211.1. Кодекса об административных проступках.

За неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по ст. 211.2 были привлечены 325 человек, за повторное нарушение по ст. 211.3 – 1 человек. В целом, к административной ответственности были привлечены 2094 участника движения.

Minval.az