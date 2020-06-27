Устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов объяснил роль политики в уголовном деле против него.

Как рассказал адвокат Эльман Пашаев, актер попросил защитника сделать «политическое» заявление от его имени. По словам Ефремова, ему часто звонят журналисты с Украины и спрашивают, не видит ли он совпадения в том, что авария произошла незадолго до голосования по поправкам в Конституцию. Некоторые даже считают уголовное дело «политическим».

Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».

«Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит — нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше… Я артист, клоун, а не оппозиционер», — отметил Ефремов, пишет «МК».

Также он добавил, что не разбирается в политической части конституционных поправок, но считает очень хорошими меры социальной поддержки, описанные в документе.

Minval.az