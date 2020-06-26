Яркая оранжевая вспышка произошла в ночном небе в Тегеране. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает корреспондент агентства, вспышка случилась в восточной части иранской столицы. Отмечается, что явление можно было наблюдать в течение нескольких секунд.

Сейчас власти столицы Ирана проверяют данные о вспышке.

По предварительной информации портала Nour News, причиной явления стал взрыв газа. Уточняется, что в районе одного из объектов Минобороны Ирана взорвался резервуар с техническим газом. При этом случившееся не имеет отношения к военным объектам.

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