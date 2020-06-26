Минздрав Израиля сообщает о резком росте случаев коронавируса в стране. Скачок заболеваемости произошел в Ашдоте и Бат-Яме, власти которых уже ввели ограничение на посещение пляжей и запретили собираться в группы более десяти человек.

Так, за 25 июня в Израиле выявлено 668 новых случаев коронавируса, 47 человек находятся в тяжелом состоянии, 29 подключены к аппаратам искусственного дыхания, пишет MIGnews.com.

В связи с этим правительство Израиля и местные власти предпринимают новые меры. Так, в Бат-Яме отменены занятия в школах для учеников старше пятых классов, запрещено собираться более десяти человек, введены ограничения по количеству гостей на свадьбах. Кроме того, в городе запрещено посещение пляжей с 10.00 до 17.00.

В шестом по численности населения городе Израиля – Ашдоде, где за день выявлено 200 новых инфицированных, одобрено введение ограничений в трех кварталах. В городе запрещено собираться больше, чем по десять человек. Жителей просят воздержаться от поездок в другие части страны и от посещения родственников.

Также одобрено введение закрытых зон в Арара-ба-Негеве на юге Изралия.

Общее число заражений коронавирусом в Израиле достигло 22,4 тыс., 16 тыс. из них уже выздоровели, умерли 309 человек.

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