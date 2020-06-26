В последние годы в строительстве армии в нашей стране, в частности, в строительстве воинских частей, применяются азербайджанские стандарты, которые заслуживают самой высокой оценки.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с военнослужащими после открытия Н-ской воинской части Министерства обороны.

«В каждой воинской части идеологическое воспитание должно быть организовано на высоком уровне. Весь руководящий состав отвечает за то, чтобы наша молодежь воспитывалась в национальном, патриотическом духе, знала цену независимости. Она должна знать, что независимость досталась нам нелегко, что сегодня защита и укрепление независимости требуют от многих стран большого умения. Сейчас достаточно взглянуть на карту мира, чтобы увидеть, что есть название страны, но она фактически не является независимой. Почему? Потому, что не может проводить независимую политику, находится под влиянием другого. Сколько в последнее время мы видели стран, которые не могут защитить себя, фактически распадаются, уничтожаются, гибнут люди, разрушается вся инфраструктура. Почему? Потому, что они не смогли защитить себя», — сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что для защиты нужны и сила, и твердая воля, и вера.

«Поэтому поручаю вам: во всех воинских частях необходимо придавать особое значение идеологической обстановке. У каждого солдата, офицера должно быть полное представление об истории нашей страны, как древней, так и современной. Я неоднократно говорил, что мы, к сожалению, не знали своей реальной истории. Мы не виноваты в этом, потому что мы так читали, нас так учили. В советское время большинство уроков истории было фальсификацией. Враги азербайджанского народа преподносились как герои. Бандитская группа 26 бакинских комиссаров преподносилась как герои», — отметил президент.

По его словам, преступные армянские националисты, возглавлявшие эту банду, преподносились как герои.

«Их имена присваивались районам, им возводились памятники. Палачу азербайджанского народа Шаумяну был установлен памятник, его имя было увековечено. Мы видели эту историю. Но все же вина не в нас. Такой была история советской власти. Те, кто строил независимость, преподносились как враги. Азербайджанская Демократическая Республика преподносилась как антинациональная структура. А преступники, отнявшие у нас независимость, местные предатели считались героями. Их именами назывались улицы, им возводили памятники, монументы. Может, уже забылось, в саде Сахиль был установлен памятник 26 бакинским комиссарам. Я подумал, что это такое? Они пролили кровь азербайджанского народа, уничтожали нас. Разве можно, чтобы в центре города был такой памятник? Этот памятник и памятники членам бандитского отряда были снесены, и я поступил правильно. Их могилы были перенесены оттуда с соблюдением всех религиозных обрядов. Но это было невыносимо, что в центре нашего города был возведен памятник врагам азербайджанского народа», — отметил глава государства.

Minval.az