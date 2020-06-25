Некоторые граждане вновь собираются во дворах, при этом не используют маски, об этом на брифинге Оперштаба заявила заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, сегодня есть даже такие семьи, где результаты тестов взрослых отрицательные, а у детей результаты тестов положительный, дети становятся переносчиками.

«Сегодня парки открыты. Мы должны соблюдать правила также и в парках. В противном случае ожидаемый результат не будет достигнут. Если мы снова будем собираться во дворах, парках, нарушая правила, уменьшение числа заражений можем и не увидеть», — отметила Гараева.

Minval.az