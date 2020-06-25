Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии «n»-ской воинской части Министерства обороны.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии «n»-ской воинской части Министерства обороны.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/06/25 15:23
Раздел: Азербайджан, Армия
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