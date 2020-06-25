В последние дни наблюдается серьезный рост числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Анализ и наблюдения показывают, что установленные специальные правила карантина, санитарно-эпидемиологические требования не дают ожидаемых результатов.

Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба.

Как заявили в Оперштабе, в ряде случаев субъекты предпринимательства, несмотря на рекомендации Оперштаба о привлечении небольшого числа сотрудников к работе, в портал İcazə.e-gov.az вносятся данные о всех сотрудниках коллектива, либо большинства работников, и таким образом они получают разрешение.

Те же действия допускают частные юридические лица, не имеющие разрешение на продолжение деятельности.

Такие подходы снижают эффективность установленных ограничительных мер, создают серьезную угрозу здоровью населения.

В связи с этим Оперативный штаб при Кабинете министров считает необходимым пересмотреть вопрос ужесточения ряда ограничений, установленных в связи с количеством лиц, допущенных к работе, примет соответствующие важные решения.

Minval.az