Границы Ирана и Азербайджана — это границы мира и дружбы, заявил командующий пограничными войсками Ирана, генерал Ахмед Али Гударзи во время осмотра ирано-азербайджанских погранично-пропускных пунктов в городе Намин.

Генерал отметил, что на общих границах двух соседних государств никаких проблем нет.

«За долгое время каких-либо вопросов о границе между двумя странами не возникало, и обе стороны соблюдают заключенные договора. В провинции Ардебиль тоже никаких проблем на границе нет. Это безопасный регион. Благодаря бдительности и усилиям пограничников границы Ирана находятся в полной безопасности», — цитирует его Тренд.

Minval.az