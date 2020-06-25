Британские эксперты предлагают необычный эксперимент по сдерживанию пандемии COVID-19. Идея заключается в полном выходе города средних размеров из локдауна, говорится в материале в научном журнале Royal Society Open Science, опубликованном в среду, 24 июня. Об этом сообщает DW.

В то же время в населенном пункте вводится еженедельное тестирование всего населения на наличие коронавируса в сочетании с самоизоляцией при первых признаках заболевания и системным установлением контактов инфицированных, следует из предложения ученых.

Масштабное тестирование жителей возможно с помощью экспресс-анализов образцов слюны. По оценке ученых, такой подход потребует минимального оборудования и обучения специалистов, при этом он обеспечивает «сравнимую или, возможно, более высокую чувствительность», чем мазок из носоглотки.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 9,2 млн жителей планеты, а свыше 480 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. В Соединенном Королевстве инфекция выявлена у 306 210 человек, 42 927 больных скончались. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне анонсировал очередное ослабление карантинных ограничений с 4 июля, которые коснутся только Англии.

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