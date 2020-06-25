Военное сотрудничество Азербайджана и Турции— в фокусе внимания российского экспертного сообщества. Российское Федеральное агентство новостей (РИА ФАН) подробно рассказывает, что турецкие военнослужащие проводят подготовку азербайджанских солдат. РИА ФАН вспоминает слухи, что «согласно протоколу, подписанному в 2016 году, некоторые здания, расположенные в гарнизоне «Гызыл Шярг» («Красный Восток») в Баку, и терминал, расположенный на военном аэродроме в поселке Зейналабдин Тагиев (бывшее название Насосный) в городе Сумгаит, были введены в эксплуатацию. Но после того, как в прессе появились новости о том, что Турции была предоставлена военная база, азербайджанские власти опровергли эти утверждения». По данным агентства, всего в Азербайджане находится около сотни турецких военнослужащих. Правда, РИА ФАН сквозь зубы выдавливает, что «между двумя странами существуют тесные отношения, однако турецкая военная база в Азербайджане является довольно спорным вопросом». Хотя и отмечает, что «обсуждается присутствие турецких военных в Нахичевани».

Намеренно оставим в стороне, что весь обзор РИА ФАН — это нечто среднее между перечислением общеизвестных фактов и политтехнологиями, которые в народе метко именуются «тень на плетень». Важно другое. РИА ФАН — агенство, деятельность которого связывают с «кремлевским поваром» Пригожиным. Именно в этом агенстве, напомним, работал Кирилл Романовский, который предоставил Орхану Джемалю и его коллегам контакты того самого «Мартина», сотрудника ООН, для их роковой поездки в Центральноафриканскую республику, где журналисты и были убиты. А затем именно РИА ФАН опубликовало скриншоты их переписки, переключив внимание с «опасной» темы расследования — деятельности «пригожинской» ЧВК «Вагнер» — на ошибки, допущенные при подготовке поездки. И уж тем более небезынтересен контекст, в котором это агентство теперь рассказывает о военном сотрудничестве Азербайджана и Турции. Нет, дело не в том, что интересы Пригожина в Африке обслуживали и обслуживают армянские авиаторы, и как в его африканской деятельности используются «армянские» каналы алмазной контрабанды — это отдельная тема. Важно другое. На сайте РИА ФАН опубликован объемистый текст, посвященный военному присутствию Турции в других странах. Здесь, наряду с Азербайджаном, упоминаются турецкие базы в Катаре, Сомали и Судане, участие Турции в миротворческих миссиях в Афганистане и на Балканах, военные операции в Сирии, Ираке и Ливии. И все это — под кричащим заголовком «Возрождение империи: зачем Турции военный контингент в разных странах мира». Причем появился этот текст в то время, как укрепление геополитических позиций Турции в «глобальном измерении», рост ее военной мощи и международных позиций, в том числе в военно-силовом измерении, продолжает оставаться одной из ведущих тем дискуссий в мировом экспертном сообществе. Россия — не исключение. И если здесь еще недавно Эрдогана представляли как «стратегического партнера», то сегодня «силовое столкновение» сначала в Сирии, а затем в Ливии диаметрально изменило акценты и оценки. Того, что это «смещение акцентов» в российской политике рано или поздно затронет и Азербайджан, следовало ожидать.

Другой вопрос, что время, когда можно было «переиграть ситуацию», «восстановить позиции» и тем более «вытеснить» соперника в лице Турции из Азербайджана Россия уже упустила. И теперь ей придется выстраивать свою политику, принимая во внимание новый геополитический расклад на огромном пространстве от ливийского Сирта до поселка Насосный в окрестностях Баку. Пусть даже в российском генералитете предостаточно тех, кто еще помнит, как Насосный был советским военным объектом.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az