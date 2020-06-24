Президент Беларуси Александр Лукашенко пожелал гостям парада Победы не болеть. Видеозапись прощания главы государства с гостями мероприятия опубликовало агентство РИА Новости в Telegram-канале Kremlinpool.

На кадрах, снятых с трибуны после завершения мероприятия, один из гостей поблагодарил проходящих мимо иностранных лидеров за то, что они прибыли в Москву, и назвал их друзьями. Ему ответил президент Лукашенко. «В столицу родины приехали!» — сказал он.

Пройдя пару метров, он снова обернулся к гостям на трибуне и сказал им фразу «Победим, выстоим!», а затем добавил пожелание здоровья.

Minval.az