Замначальника по лечебным вопросам Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев прокомментировал состояние получающего лечение от коронавируса заслуженного артиста Бахрама Багирзаде.

«Состояние Бахрама Багирзаде стабилизируется, но продолжает оставаться критически тяжелым», — цитирует его Тренд.

Он напомнил, что Бахрам Багирзаде поступил в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где ранее лечился от коронавирусной инфекции.

«За последние два дня его состояние стабилизировалось. Бахрам Багирзаде поступил в реанимационное отделение госпиталя с острой легочной недостаточностью, связанной с коронавирусной инфекцией, и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, оксигенизацию крови не удалось поднять до нужного уровня, и он был подключен к аппарату ECMO (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Поскольку он подключен к обоим аппаратам, его состоянии стабилизируется, и в последние два дня есть незначительное улучшение», — рассказал Мусаев.

Minval.az