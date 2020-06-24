25 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 20-21, днем 30-32 градуса тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный северо-западный ветер.

25 июня в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах будет туман, в некоторых местах будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 34-39, в горах ночью 12-17, днем 19-24 градуса тепла.

Minval.az