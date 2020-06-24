На основании обращения гражданина о незаконных действиях начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Ширван Эйюба Гюльмамедова в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было проведено расследование.

Согласно информации Генрокуратуры, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, 22 июня 2020 года Эйюб Гюльмамедов был задержан во время получения от гражданина 3000 манатов в качестве взятки за оформление на имя гражданина двух комнат (35 кв.м.) в здании общежития, расположенного на улице Низами города Ширван и находящего на балансе учреждения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье УК 311.1 (взяточничество).

В связи с выявлением оснований для подозрения в том, что указанные преступления совершил Э.Гюльмамедов, он был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по указанной статье УК. Решением Бинагадинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

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