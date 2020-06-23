22-23 июня начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил организацию службы и боевого дежурства в воинских частях и подразделениях отдельной пограничной дивизии «Газах».

Было проверено выполнение поручений президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, проведены встречи с пограничниками, несущими службу на боевых позициях на линии соприкосновения войск, изучены их жилищно-бытовые условия, проведен осмотр новых боевых позиций и пунктов, дорог и ограждений.

Была изучена работа, проводимая по организации службы и боевого дежурства, усовершенствованию необходимой пограничной инфраструктуры, строительству воинских частей и гарнизонов, даны указания по повышению боеготовности, обеспечению охраны государственной границы и безопасности личного состава.

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