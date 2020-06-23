На фоне выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди персонала мясокомбината в округе Гютерсло в Германии, власти региона возобновили карантинные меры, введенные в марте и отмененные в процессе нормализации ситуации с пандемией.

Об этом сообщил глава федеральной земли Северная Рейн-Вестфалия Армин Лашет на пресс-конференции в Дюссельдорфе, передает Anadolu.

По его словам, число случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников мясокомбината компании Tönnies в городе Реда-Виденбрюк, возросло до 1553.

Кроме того, COVID-19 выявлен еще у 24 человек, не работающих в компании.

«Ситуация в округе тщательно отслеживается. Впервые на территории Германии возобновляются карантинные меры, принятые в марте, в отдельно взятом округе», — сказал Лашет.

Действия карантинных мер продлятся до 30 июня.

После выявления коронавируса на мясокомбинате 7 тысяч жителей округа Гютерсло находятся на карантине, закрыты школы и детские сады.

Minval.az